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Светлана Тихановская встретилась с Кондолизой Райс
Источник материала: Партизан
Во время своего визита в США Светлана Тихановская встретилась с 66-м госсекретарем США Кондолизой Райс (2005-2009).
Встреча длилась 45 минут. Были обсуждены различные аспекты политики в отношении Беларуси, а также способы построения отношений с новыми партнерами, включая Австралию, Японию и Индию,
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Во время своего визита в США Светлана Тихановская встретилась с 66-м госсекретарем США Кондолизой Райс (2005-2009).
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