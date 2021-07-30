Миллионное ограбление в Париже: похититель скрылся на самокате

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Во Франции задержали двих подозреваеых в ограблении ювелирного бутика в Париже, после которого грабитель скрылся на самокате.

Во Франции правоохранителям удалось вернуть большую часть ювелирных изделий на сумму примерно два миллиона евро, украденных из элитного парижского бутика Chaumet на этой неделе, сообщает Reuters.

Отмечается, что двое подозреваемых были задержаны в зоне отдыха на автомагистрали недалеко от города Мец, вблизи французской границы с Германией. Полиция пока не подтвердила задержание.

Как сообщалось, драгоценности на сумму два миллиона евро были украдены во вторник из ювелирного магазина Chaumet недалеко от Елисейских полей в центре Парижа, вооруженный грабитель скрылся на электросамокате.

Напомним, в российском Новокузнецке продавец секс-шопа отбилась от грабителя с помощью резинового фаллоимитатора.



