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Светлана Тихановская встретилась с Кондолизой Райс

30.07.2021 08:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Светлана Тихановская встретилась с Кондолизой Райс
Фото: пресс-служба Тихановской
В этот раз состоялась встреча с Кондолизой Райс, которая занимала посты советника президента по национальной безопасности и госсекретаря во время президентства Джоржда Буша в начале этого века.

Как сообщает пресс-служба Тихановской, встреча продлилась 45 минут. Обсуждались различные темы, в том числе поддержка беларусов внутри страны, усиление давления на власти, выстраивание отношений с новыми партнерами, включая Австралию, Японию и Индию.


«Это была очень тёплая и полезная встреча. Я благодарна Кондолизе Райс за все ее советы. Она прекрасно знает ситуацию в Беларуси и щедро делится своим опытом», — сказала Тихановская по итогам встречи.
 
 
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Светлана Тихановская продолжает визит в США.
 
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