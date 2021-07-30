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Светлана Тихановская встретилась с Кондолизой Райс
Источник материала: UDF
Фото: пресс-служба Тихановской
Как сообщает пресс-служба Тихановской, встреча продлилась 45 минут. Обсуждались различные темы, в том числе поддержка беларусов внутри страны, усиление давления на власти, выстраивание отношений с новыми партнерами, включая Австралию, Японию и Индию.
«Это была очень тёплая и полезная встреча. Я благодарна Кондолизе Райс за все ее советы. Она прекрасно знает ситуацию в Беларуси и щедро делится своим опытом», — сказала Тихановская по итогам встречи.
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