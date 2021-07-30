Источник материала: UDF



Фото: пресс-служба Тихановской

«Это была очень тёплая и полезная встреча. Я благодарна Кондолизе Райс за все ее советы. Она прекрасно знает ситуацию в Беларуси и щедро делится своим опытом», — сказала Тихановская по итогам встречи.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Светлана Тихановская встретилась с Кондолизой Райс Светлана Тихановская продолжает визит в США.

Как сообщает пресс-служба Тихановской, встреча продлилась 45 минут. Обсуждались различные темы, в том числе поддержка беларусов внутри страны, усиление давления на власти, выстраивание отношений с новыми партнерами, включая Австралию, Японию и Индию.