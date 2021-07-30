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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Электрокары Tesla «заговорили» на русском языке Концерн выпустил большое обновление программного обеспечения.

С внедрением нового обеспечения модели данной марки теперь могкут говорить на русском языке. Помимо этого, добавились специальный режим для автомойки и стриминговый сервис Dysney+ и расширились возможности внедрённого в автомобиль видеорегистратора.Вместе с русским языком появились венгерский и румынский. Стоит отметить, что на русском автомобиль «заговорил» через два месяца после того, какобъявил о выходе бренда на рынок РФ.Если говорить о других новшествах, то в моделях Tesla появилась возможность отключения функции автозатемнения зеркал заднего вида, а также расширение функций видеорегистратора. Теперь, все события, связанные с безопасностью будут фиксироваться автоматически.