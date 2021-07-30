ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Электрокары Tesla «заговорили» на русском языке

30.07.2021 08:57 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Электрокары Tesla «заговорили» на русском языке
Иллюстративное фото
Автомобильный производитель Tesla выпустил новую версию ПО для своих электрокаров. Оно включает большое количество улучшений и ранее недоступных функций.

С внедрением нового обеспечения модели данной марки теперь могкут говорить на русском языке. Помимо этого, добавились специальный режим для автомойки и стриминговый сервис Dysney+ и расширились возможности внедрённого в автомобиль видеорегистратора.

Вместе с русским языком появились венгерский и румынский. Стоит отметить, что на русском автомобиль «заговорил» через два месяца после того, как Илон Маск объявил о выходе бренда на рынок РФ.


Если говорить о других новшествах, то в моделях Tesla появилась возможность отключения функции автозатемнения зеркал заднего вида, а также расширение функций видеорегистратора. Теперь, все события, связанные с безопасностью будут фиксироваться автоматически.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Концерн выпустил большое обновление программного обеспечения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Недосеков выступит в финале Олимпиады в прыжках в высоту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by