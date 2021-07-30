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Тихановская после встречи с Кондолизой Райс: «Она прекрасно знает ситуацию в Беларуси»
30.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусский демократический лидер встретилась с одной из самых знаменитых американских женщин-политиков.
Светлана Тихановская встретилась с 66-м госсекретарем США Кондолизой Райс. Об этом сообщает
Во время встречи, которая длилась 45 минут, обсуждалось, как можно усилить давление на режим и при этом поддерживать белорусов внутри страны.
Также стороны обсудили, как выстраивать отношения с новыми партнерами, включая Австралию, Японию и Индию.
— Это была очень теплая и полезная встреча. Я благодарна Кондолизе Райс за все ее советы. Она прекрасно знает ситуацию в Беларуси и щедро делится своим опытом, — поделилась Светлана Тихановская.
Кондолиза Райс — бывшая госсекретарь США, вторая женщина в истории на этом посту после Мадлен Олбрайт, с которой Светлана Тихановская также встретилась во время визита.
В 2005 году Кондолиза Райс, занимавшая в то время пост госсекретаря, охарактеризовала Александра Лукашенко как «последнего диктатора Европы». Хотя сам правитель утверждал, что впервые последним европейским диктатором его назвала Мадлен Олбрайт.
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Белорусский демократический лидер встретилась с одной из самых знаменитых американских женщин-политиков.
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