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Тихановская после встречи с Кондолизой Райс: «Она прекрасно знает ситуацию в Беларуси»

30.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Белорусский демократический лидер встретилась с одной из самых знаменитых американских женщин-политиков.

Светлана Тихановская встретилась с 66-м госсекретарем США Кондолизой Райс. Об этом сообщает официальный канал Тихановской.

Во время встречи, которая длилась 45 минут, обсуждалось, как можно усилить давление на режим и при этом поддерживать белорусов внутри страны.

Также стороны обсудили, как выстраивать отношения с новыми партнерами, включая Австралию, Японию и Индию.

— Это была очень теплая и полезная встреча. Я благодарна Кондолизе Райс за все ее советы. Она прекрасно знает ситуацию в Беларуси и щедро делится своим опытом, — поделилась Светлана Тихановская.

Кондолиза Райс — бывшая госсекретарь США, вторая женщина в истории на этом посту после Мадлен Олбрайт, с которой Светлана Тихановская также встретилась во время визита.

В 2005 году Кондолиза Райс, занимавшая в то время пост госсекретаря, охарактеризовала Александра Лукашенко как «последнего диктатора Европы». Хотя сам правитель утверждал, что впервые последним европейским диктатором его назвала Мадлен Олбрайт.

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Белорусский демократический лидер встретилась с одной из самых знаменитых американских женщин-политиков.
 
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