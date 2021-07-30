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Минчанин разбил дверь троллейбуса: его не пустили в транспорт с бойцовской собакой без намордника

30.07.2021 09:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пассажиру троллейбуса запретили ехать с собакой - он разбил стекло двери транспорта, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Инцидент произошел 17 июля. 29-летний минчанин попытался проехать в общественном транспорте со своей собакой породы американский стаффордширский терьер, которая была без намордника. Водитель троллейбуса для безопасности граждан попросил минчанина надеть намордник на собаку либо покинуть транспорт. На замечание мужчина разозлился и ударил кулаком по стеклянной части двери. Камера, установленная в троллейбусе, зафиксировала этот факт", - рассказали в ведомстве.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело по факту совершения хулиганских действий.

Правоохранители напоминают, что гулять с собакой в общественных местах можно, если она на коротком поводке и в наморднике, за исключением щенков в возрасте до 3 месяцев и декоративных собак ростом до 25 см в холке, которых можно выводить на поводке без намордника. За выгул домашних животных без поводка или намордника применяется административное взыскание в виде штрафа в размере от 1 БВ до 15 БВ (ст.16.30 КоАП). Если питомец причиняет вред имуществу либо здоровью граждан, нарушителю может грозить штраф от 10 БВ до 30 БВ, или общественные работы, или административный арест.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель троллейбуса для безопасности граждан попросил минчанина надеть намордник на собаку либо покинуть транспорт. На замечание мужчина разозлился и ударил...
 
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