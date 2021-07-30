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Беларусь вводит обязательное использование навигационных пломб на грузы из Литвы

30.07.2021 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти с 30 августа 2021 года вводят обязательное использование навигационных пломб на ввозимые из Литвы товары грузовым автотранспортом, следует из постановления Совмина №439 от 29 июля 2021 года.

«…навигационные устройства (пломбы) применяются в обязательном порядке при ввозе товаров автомобильным транспортом в Республику Беларусь с территории Литовской Республики…», - говорится в документе.

Исключение составляют товары, перевозимые транзитом через Литву из Калининградской области, а также «тяжеловесные и (или) крупногабаритных транспортных средств, проезд которых предусматривает наличие специального разрешения».

Совмин не поясняет причины столь заботливого отношения к грузам из Литвы, но вряд ли это решение властей РБ приведет к сокращению очередей грузовиков на выезд из Беларуси или случаев выявления сигаретной контрабанды.

 
 
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Белорусские власти с 30 августа 2021 года вводят обязательное использование навигационных пломб на ввозимые из Литвы товары грузовым автотранспортом, следует из...
 
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