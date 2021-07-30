Ким Чен Ын призвал к повышению боеготовности армии

Первый в истории семинар для командования и политических комиссаров Корейской народной армии (КНА) прошел в Пхеньяне с 24 по 27 июля. Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал приложить максимальные усилия для повышения боеспособности всех подразделений, сообщило в пятницу агентство ЦТАК.





итируе т ТАСС "В настоящее время враждебные силы систематически наращивают свои возможности для нанесения упреждающего удара по КНДР, наращивают вооружения и активизируют всевозможные военные учения с целью агрессии. Мы должны приложить максимальные усилия для повышения боеспособности всех подразделений", - сказал Ким Чен Ын в своем выступлении на семинаре. Его цт ТАСС



