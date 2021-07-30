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Ким Чен Ын призвал к повышению боеготовности армии

30.07.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер КНДР заявил, что враждебные силы в настоящее время "систематически наращивают свои возможности для нанесения упреждающего удара по стране", наращивают вооружения и активизируют всевозможные военные учения с целью агрессии

Первый в истории семинар для командования и политических комиссаров Корейской народной армии (КНА) прошел в Пхеньяне с 24 по 27 июля. Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал приложить максимальные усилия для повышения боеспособности всех подразделений, сообщило в пятницу агентство ЦТАК.

"В настоящее время враждебные силы систематически наращивают свои возможности для нанесения упреждающего удара по КНДР, наращивают вооружения и активизируют всевозможные военные учения с целью агрессии. Мы должны приложить максимальные усилия для повышения боеспособности всех подразделений", - сказал Ким Чен Ын в своем выступлении на семинаре. Его цитирует ТАСС
 
 
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Лидер КНДР заявил, что враждебные силы в настоящее время "систематически наращивают свои возможности для нанесения упреждающего удара по стране", наращивают...
 
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