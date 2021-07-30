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Австралийской гребчихе Джессике Фокс починили лодку: обмотали "нос" презервативом. И она "взяла" золото Олимпиады-2020
Источник материала: Партизан
Австралийской гребчихе Джессике Фокс во время гонки на Олимпиаде-2020 в Токио специалисты починили лодку с помощью презерватива.
На поврежденный нос байдарки был нанесен соответствующий материал. Затем мастера обмотали нужный участок лодки презервативом, чтобы удерживающая место поломки смесь не вывалилась наружу.
После этого спортсменка стала олимпийской чемпионкой в гребном слаломе в каноэ-одиночке. Серебро взяла британка Мэллори Франклин. Бронза досталась немке Андреа Херцог.
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Австралийской гребчихе Джессике Фокс починили лодку: обмотали "нос" презервативом. И она "взяла" золото Олимпиады-2020
Австралийской гребчихе Джессике Фокс во время гонки на Олимпиаде-2020 в Токио специалисты починили лодку с помощью презерватива.
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