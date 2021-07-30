СК: Банковские мошенники предпочитают держать счета в банке БелВЭБ

Чаще всего для хищений денег с банковских карт граждан мошенники используют вишинг (звонки от имени банковских работников, силовиков) и фишинг (ложные ссылки). Мошенники нацелены на то, чтобы, завладев паролем, войти в банковские системы дистанционного банковского обслуживания (мобильный банк, интернет-банк).





Обманом завладев деньгами, мошенники первоначально зачисляют их на счета в белорусских банках. Зачастую их предпочтения отдаются Банку БелВЭБ, отмечает СК, причем пока не может объяснить, чем объясняется такой выбор злоумышленников.





В самом Банке БелВЭБ оперативно прокомментировать такую информацию нам не смогли.





Украденные деньги очень быстро обналичиваются через банкоматы командами «дропов» либо переводятся на счета в иностранные банки, пишут следователи.



