Цитируе т Смартпресс Замминистра отметил, что офис в Беларуси компаниям иметь будет не нужно: "Не важно субъект это Республики Беларусь либо субъект Евразийского экономического союза, он должен будет получить эту карту допуска здесь, в Республике беларусь. Требование резиденции пока здесь не прописывалось. Оно прорабатывалось, но не было поддержано отдельными государственными органами".т Смартпресс





Дубина ответил и на вопрос - нужно ли будет получать карту конкретно Uber: "Если он захочет здесь работать, то по нашим правилам перевозки пассажиров и по закону об автомобильном транспорте, прием и передача заказов с использованием электронной информационной системы есть ни что иное, как осуществление деятельности диспетчера такси".





Кроме того, вводится норма о том, что аренда транспортного средства с экипажем будет позволена только юрлицам и ИП, для физлиц эта возможность будет недоступна. "Дабы не злоупотребляли отдельные субъекты данной нормой - когда фактически аренда транспортного средства с экипажем подпадает под действие гражданско-правовых отношений и не относится к перевозке пассажиров", - уточнил представитель Минтранса.





Напомним, 21 июля проект указа "О вопросах автомобильных перевозок пассажиров" был вынесен на общественное обсуждение. Документ предусматривает введение электронных карт допуска для транспортного средства, водителя, диспетчера перевозок и диспетчера такси. В Минтрансе отмечали, что проект указа "направлен на урегулирование существующих вопросов оформления трудовых отношений с водителями при выполнении перевозок пассажиров, а также аренды автомобильного транспорта с экипажем".





Общественное обсуждение завершается 30 июля. "После сбора всех мнений нами будут, возможно, доработаны отдельные нормы проекта указа. Дальше будет общественно-консультативный совет, обсуждение на уровне госорганов и в установленном порядке внесение в правительство или в Администрацию президента - в случае поддержки данного проекта указа", - сказал Дубина.



