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Владельцам мобильных приложений такси возможно придется получать "лицензию" в Беларуси

30.07.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Проект указа о вопросах автомобильных перевозок пассажиров предусматривает введение электронных карт для диспетчеров такси, такой документ придется получать компаниям типа Uber, "если он захочет здесь работать", сообщил замминистра транспорта и коммуникаций Сергей Дубина на пресс-конференции в четверг.

Замминистра отметил, что офис в Беларуси компаниям иметь будет не нужно: "Не важно субъект это Республики Беларусь либо субъект Евразийского экономического союза, он должен будет получить эту карту допуска здесь, в Республике беларусь. Требование резиденции пока здесь не прописывалось. Оно прорабатывалось, но не было поддержано отдельными государственными органами". Цитирует Смартпресс

Дубина ответил и на вопрос - нужно ли будет получать карту конкретно Uber: "Если он захочет здесь работать, то по нашим правилам перевозки пассажиров и по закону об автомобильном транспорте, прием и передача заказов с использованием электронной информационной системы есть ни что иное, как осуществление деятельности диспетчера такси". 

Кроме того, вводится норма о том, что аренда транспортного средства с экипажем будет позволена только юрлицам и ИП, для физлиц эта возможность будет недоступна. "Дабы не злоупотребляли отдельные субъекты данной нормой - когда фактически аренда транспортного средства с экипажем подпадает под действие гражданско-правовых отношений и не относится к перевозке пассажиров", - уточнил представитель Минтранса.

Напомним, 21 июля проект указа "О вопросах автомобильных перевозок пассажиров" был вынесен на общественное обсуждение. Документ предусматривает введение электронных карт допуска для транспортного средства, водителя, диспетчера перевозок и диспетчера такси. В Минтрансе отмечали, что проект указа "направлен на урегулирование существующих вопросов оформления трудовых отношений с водителями при выполнении перевозок пассажиров, а также аренды автомобильного транспорта с экипажем".

Общественное обсуждение завершается 30 июля. "После сбора всех мнений нами будут, возможно, доработаны отдельные нормы проекта указа. Дальше будет общественно-консультативный совет, обсуждение на уровне госорганов и в установленном порядке внесение в правительство или в Администрацию президента - в случае поддержки данного проекта указа", - сказал Дубина.
 
 
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Проект указа о вопросах автомобильных перевозок пассажиров предусматривает введение электронных карт для диспетчеров такси, такой документ придется получать...
 
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