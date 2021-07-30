ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Полковник из Гродно возглавит милицию в Гомеле

30.07.2021 09:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лукашенко 29 июля назначил на пост руководителя управления внутренних дел Гомельского облисполкома полковника Александра Шестайло

До этого он занимал должность первого заместителя руководителя УВД Гродненского облисполкома-руководителя криминальной милиции, сообщает БЕЛТА.

Александр Шестайло выступал перед гродненцами на площади Ленина 14 августа. Тогда на вопрос горожан, за что задерживали и избивали людей, ожидавших осужденных возле РОВД, он ответил: «Cотрудники милиции действовали в соответствии с оперативной обстановкой». Толпа ответила криками: «В отставку!».

В Гомеле Шестайло занял пост Александра Васильева, которого Лукашенко назначил главой Академии МВД.

Другие новые назначения в Гродно
Назначенный 30 апреля начальником УВД области Дмитрий Резенков согласно указа Лукашенко вошел в состав Гродненского облисполкома. До этого Дмитрий Резенков занимал должность первого заместителя начальника УВД Витебского облисполкома — начальника криминальной милиции. Бывший руководитель Гродненской областной милиции Вадим Синявский в марте был назначен министром по чрезвычайным ситуациям, пишет ru.hrodna.life
 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко 29 июля назначил на пост руководителя управления внутренних дел Гомельского облисполкома полковника Александра Шестайло
 
Новости дня
Новости разные
 
Гамяльчанка праз суд дабіваецца пакарання амапаўцаў, якія збілі яе і ейнага сына
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by