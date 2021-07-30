Чего ждать от инвестиций в Tesla и Virgin Galactic и другие высокотехнологичные компании

Источник материала: ProBusiness

Миллиардер Ричард Брэнсон недавно совершил суборбитальный полет на борту ракетоплана собственной компании Virgin Galactic, а Илон Маск обещает отправить экспедицию на Марс в 2024 году. На волне этих событий эксперты отмечают рост интереса к акциям высокотехнологичных компаний. Так, например, аналитики Morgan Stanley обращают внимание на космическую промышленность и предрекают, что к 2040 году размер этого рынка достигнет $ 1 трлн. Чего ждать от инвестиций в такие популярные сейчас секторы, как космос и гибридный транспорт, рассказал директор по маркетингу FREE2EX Алексей Короленко.

Алексей Короленко

Директор по маркетингу FREE2EX

— Недавно издание Forbes опубликовало рейтинг шести новых рынков, в которые стоит инвестировать: в него вошли AI, виртуальная реальность, возобновляемые источники энергии, Big Data, кибербезопасность и облачные вычисления. Тем временем аналитики Morgan Stanley обращают внимание на космическую промышленность и предрекают, что к 2040 году размер этого рынка достигнет триллиона долларов, а эксперты Deloitte делают ставку на электромобили , прогнозируя ежегодный рост на 29%.

Однако радужные долгосрочные перспективы — это одно, а фактическое инвестирование в новые рынки — совсем другое. В последние месяцы акции Tesla, Virgin Galactic и других высокотехнологичных компаний переживали резкие ценовые скачки, причем часто совершенно неожиданные. Что с ними происходит сейчас и чего ждать в ближайшем будущем?

Космос: туманные перспективы

Virgin Galactic (NYSE: SPCE)

Полуторачасовое путешествие Ричарда Брэнсона на корабле Virgin Galactic Unity 11 июля стало первым в истории полностью коммерческим полетом в космос (вернее, к его нижней границе).



Ричард Брэнсон (третий справа), пилоты и сотрудники Virgin Galactic перед полетом. Источник: Engadget

Событие эпохальное, да и прошло оно без сучка без задоринки — казалось бы, акции Virgin Galactic должны были взлететь на бирже и принести инвесторам быстрый профит. Однако на деле курс упал на 18%. Как такое возможно?

Падение можно объяснить рыночной стратегией «buy the rumor, sell the news», то есть «покупай слухи и продавай новости». Трейдеры часто покупают актив в преддверии важных позитивных новостей, а затем продают, как только событие произойдет, чтобы опередить других и зафиксировать прибыль.

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В данном случае, как видно на графике, цена SPCE подскочила на 39% 25 июня, когда Virgin Galactic получила лицензию на перевозку коммерческих пассажиров, а затем еще на 17% за три дня до полета Брэнсона. Последовавшее за этим падение на 43% за неделю было драматично, но, в общем, ожидаемо.

Каковы среднесрочные перспективы космического туризма и насколько это направление привлекательно для инвестирования? Попробуем подсчитать.

Уже 600 человек зарезервировали орбитальное путешествие с Virgin Galactic; цена билета — $ 250 000. Если все они полетят одним рейсом, то выручка составит $ 150 млн. Для сравнения: выручка лоукостера Ryanair в 2019 году — почти $ 9 миллиардов .

Расходы на организацию космических полетов высоки, а вот потенциальный размер рынка пока ограничен. Так, по оценке фирмы Cowen , общий целевой рынок Virgin Galactic — всего 2,4 млн человек, состояние которых превышает 5 млн долларов. Многие из них полетят на орбиту лишь один раз, так что профита компании придется дожидаться долго. К тому же часть клиентов могут выбрать продукт конкурента — компании Джеффа Безоса Blue Origin (которая пока не торгуется на фондовом рынке). Перспективы акций SPCE в этом контексте выглядят туманно.

Интересная альтернатива: Maxar (NYSE: MAXR)

Космический туризм — лишь небольшая часть индустрии освоения космоса. Еще одно интересное направление — коммерческая спутниковая съемка, чем как раз и занимается американская компания Maxar .



Один из спутников Maxar. Источник: Business Wire

Maxar принадлежит один из самых продвинутых в мире комплексов спутников, способных вести фотосъемку поверхности Земли с точностью до 30 см — WorldView Legion. Сфера применения таких данных — охрана государственных границ, предотвращение террористических актов и мониторинг ключевой инфраструктуры. Запуск планируется на 2021 год, и Maxar уже заключила контракт на $ 35 млн с неназванной компанией из оборонного сектора.

Всего за последние 12 месяцев цена MAXR выросла более чем на 100%, однако во втором квартале 2021 результат был отрицательным — 24%. Так образовалась потенциальная возможность для инвестирования. 12 аналитиков, опрошенных CNN Money, дали медианный прогноз в $ 48,25 на июль 2022, что на 43% выше текущего значения.

Электромобили и гибридный транспорт

Tesla теряет рыночные позиции? (NASDAQ: TSLA)

В 2020 году цена акций Tesla взлетела более чем на 700%, и казалось, что ничто не может помешать дальнейшему росту. Однако с февральского уровня в $ 880 цена к июлю 2021 года упала на 27% до $ 640. Что мешает TSLA ставить новые рекорды?

Одна из ключевых фундаментальных причин — снижение рыночной доли Tesla. С 29% в марте 2021 она упала до всего лишь 11% в апреле , и этот тренд может продолжиться. В Европе позиции наращивает Volkswagen , а Ford Motors недавно показал публике свой первый полностью электрический пикап и спрогнозировал , что к 2030 доля электромобилей в продажах Ford составит 40%. Результат: акции Ford уже подорожали на 75% в 2021.



Ford F-150 в «электрической версии». Источник: InsideEVs

Концерн General Motors тем временем объявил , что инвестирует $ 35 млрд в производство электрических и беспилотных машин, а акции GM в 2021 уже выросли на 37%.

Наконец, Apple планирует выйти на рынок электромобилей: производство Apple Car с функцией автономного вождения может начаться уже в 2024 году.

На наш взгляд, в падении цены TSLA сыграли свою роль и рост инфляции в США, и беспокойство по поводу нового штамма COVID-19 «Дельта»: инвесторы продавали высокотехнологичные активы. В результате в апреле-мае цена TSLA падала 5 недель подряд — это самое долгое снижение с 2018 года.



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В июне 2021 состоялось скромное ралли на новостях об открытии первого пункта зарядки Tesla в Китае (кстати, с солнечной батареей и функцией хранения энергии). Правда, подъем закончился, когда из того же Китая пришло известие об отзыве 300 000 машин из-за проблемы с ПО.

В целом можно сказать, что конкуренция со стороны Ford, GM и других автопроизводителей, выходящих на рынок электромобилей, или EV (electric vehicles), — важнейший фактор риска для Tesla. Если к гонке присоединится еще и Apple, то акциям TSLA сложно будет повторить рекорд 2020 года. В этой ситуации инвесторам стоит присмотреться к другим компаниям на EV-рынке, которые пока стоят в разы дешевле.

Интересная альтернатива: Fisker Inc. (NYSE: FSR)

Вместо того чтобы строить дорогостоящие заводы, Fisker Inc. отдает все производство и сборку на аутсорс и концентрируется на разработке, дизайне, маркетинге и развитии бренда. Эта бизнес-модель используется, например, Apple и Nike, но для автобизнеса это пока новинка — и потенциальное конкурентное преимущество для Fisker.

Компания уже заключила соглашение с канадской Magna International, которая начиная с ноября 2022 будет собирать кроссовер Fisker Ocean. Кстати, для тех, кто не готов сразу заплатить $ 37 500 за Ocean, Fisker обещает сдавать электромобили в лизинг по $ 379 в месяц: еще одна бизнес-инновация.

Пока акции FSR стоят всего $ 15,3, то есть в 40 раз меньше TSLA.



Электрический кроссовер Fisker Ocean. Источник: caranddriver.com

Как инвестировать в акции высокотехнологичных компаний в Беларуси

Купить акции иностранных компаний в Беларуси самостоятельно можно, но для совершения каждой транзакции придется подавать ходатайство в Нацбанк и предоставить большое число документов .

Более доступный вариант — услуга доверительного управления, которую предлагают многие белорусские банки. Однако в этом случае банк, скорее всего, сам решит, какие акции покупать, и интересующие вас конкретные высокотехнологичные активы могут и не попасть в портфель. Кроме того, придется заплатить высокую комиссию за управление, а минимальная сумма вложения составит $ 5000–10 000.

Также можно инвестировать через брокерские платформы. Правда, они предлагают не сами акции, а контракты на разницу цен, или CFD (contracts for difference — контракт на разницу цен). Это недорогие контракты, при закрытии которых вы получите разницу между начальной и конечной ценой базового актива. Преимущество данного метода — легкость доступа и широкий выбор активов, в том числе высокотехнологичных.

В последнее время появилась и еще одна альтернатива: токенизированные акции. Это блокчейн-токены, цена которых равна цене конкретной акции и изменяется вместе с ней. Они продаются не на форекс-платформах, а на криптобиржах.

Держатель такого токена получает право на начисления, равные дивиденду, а также может купить и продать его в любой момент, чтобы получить выгоду от колебаний цены.

Комментирует Алексей Короленко:

«У токенизированной акции есть три больших преимуществ перед обычной:

— Во-первых, крайне низкие транзакционные издержки: торговая комиссия криптобиржи составляет всего 0,2%. Вы можете продавать и покупать токены, как только на рынке появится выгодная возможность. Более того: токенизированными активами можно торговать и с левереджем, то есть с плечом.

— Во-вторых, возможность не платить налоги с профита. До 1 января 2023 года доход физлиц от криптовалютных операций в Беларуси не облагается налогом, а транзакции с токенизированными активами как раз попадают в эту категорию.

— В-третьих, инвестиции в токенизированные акции для физилц в Беларуси гораздо проще, чем, к примеру, прямое инвестирование в американский фондовый рынок».

Токенизированные акции — пока новинка для белорусских инвесторов. Они понятнее, чем CFD, и доступнее, чем доверительное управление, но у многих слова «блокчейн» и «токен» все еще вызывают настороженность. Однако вполне возможно, что с добавлением все новых токенизированных инструментов (не только акций, но и индексов, сырьевых товаров и т.д.) данный вид инвестирования станет таким же привычным, как Forex и торговля криптовалютой.

Деятельность, связанная со сделками (операциями) с токенами, связана с высоким уровнем риска полной потери денежных средств и иных объектов гражданских прав (инвестиций), переданных в обмен на токены. Правовое регулирование сделок с токенами не имеет единообразного подхода, и последствия совершения таких сделок могут иметь разную правовую оценку в различных государствах.

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