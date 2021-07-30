|
Чего ждать от инвестиций в Tesla и Virgin Galactic и другие высокотехнологичные компании
30.07.2021 09:37 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Миллиардер Ричард Брэнсон недавно
— Недавно издание Forbes опубликовало
Однако радужные долгосрочные перспективы — это одно, а фактическое инвестирование в новые рынки — совсем другое. В последние месяцы акции Tesla, Virgin Galactic и других высокотехнологичных компаний переживали резкие ценовые скачки, причем часто совершенно неожиданные. Что с ними происходит сейчас и чего ждать в ближайшем будущем?
Космос: туманные перспективы
Virgin Galactic (NYSE: SPCE)
Полуторачасовое путешествие Ричарда Брэнсона на корабле Virgin Galactic Unity 11 июля стало первым в истории полностью коммерческим полетом в космос (вернее, к его нижней границе).
Событие эпохальное, да и прошло оно без сучка без задоринки — казалось бы, акции Virgin Galactic должны были взлететь на бирже и принести инвесторам быстрый профит. Однако на деле курс упал на 18%. Как такое возможно?
Падение можно объяснить рыночной стратегией «buy the rumor, sell the news», то есть «покупай слухи и продавай новости». Трейдеры часто покупают актив в преддверии важных позитивных новостей, а затем продают, как только событие произойдет, чтобы опередить других и зафиксировать прибыль.
Нажмите для увеличения
В данном случае, как видно на графике, цена SPCE подскочила на 39% 25 июня, когда Virgin Galactic
Каковы среднесрочные перспективы космического туризма и насколько это направление привлекательно для инвестирования? Попробуем подсчитать.
Уже 600 человек
Расходы на организацию космических полетов высоки, а вот потенциальный размер рынка пока ограничен. Так,
Интересная альтернатива: Maxar (NYSE: MAXR)
Космический туризм — лишь небольшая часть индустрии освоения космоса. Еще одно интересное направление — коммерческая спутниковая съемка, чем как раз и занимается американская компания
Maxar принадлежит один из самых продвинутых в мире комплексов спутников, способных вести фотосъемку поверхности Земли с точностью до 30 см — WorldView Legion. Сфера применения таких данных — охрана государственных границ, предотвращение террористических актов и мониторинг ключевой инфраструктуры. Запуск планируется на 2021 год, и Maxar уже
Всего за последние 12 месяцев цена MAXR выросла более чем на 100%, однако во втором квартале 2021 результат был отрицательным — 24%. Так образовалась потенциальная возможность для инвестирования. 12 аналитиков, опрошенных CNN Money, дали
Электромобили и гибридный транспорт
Tesla теряет рыночные позиции? (NASDAQ: TSLA)
В 2020 году цена акций Tesla взлетела более чем на 700%, и казалось, что ничто не может помешать дальнейшему росту. Однако с февральского уровня в $ 880 цена к июлю 2021 года упала на 27% до $ 640. Что мешает TSLA ставить новые рекорды?
Одна из ключевых фундаментальных причин — снижение рыночной доли Tesla. С 29% в марте 2021 она
Концерн General Motors тем временем
Наконец, Apple
На наш взгляд, в падении цены TSLA сыграли свою роль и рост инфляции в США, и беспокойство по поводу нового штамма COVID-19 «Дельта»: инвесторы продавали высокотехнологичные активы. В результате в апреле-мае цена TSLA падала 5 недель подряд — это самое долгое снижение с 2018 года.
В июне 2021 состоялось скромное ралли на новостях об
В целом можно сказать, что конкуренция со стороны Ford, GM и других автопроизводителей, выходящих на рынок электромобилей, или EV (electric vehicles), — важнейший фактор риска для Tesla. Если к гонке присоединится еще и Apple, то акциям TSLA сложно будет повторить рекорд 2020 года. В этой ситуации инвесторам стоит присмотреться к другим компаниям на EV-рынке, которые пока стоят в разы дешевле.
Интересная альтернатива: Fisker Inc. (NYSE: FSR)
Вместо того чтобы строить дорогостоящие заводы,
Компания уже
Пока акции FSR стоят всего $ 15,3, то есть в 40 раз меньше TSLA.
Как инвестировать в акции высокотехнологичных компаний в Беларуси
Купить акции иностранных компаний в Беларуси самостоятельно можно, но для совершения каждой транзакции придется подавать ходатайство в Нацбанк и предоставить
Более доступный вариант — услуга доверительного управления, которую предлагают многие белорусские банки. Однако в этом случае банк, скорее всего, сам решит, какие акции покупать, и интересующие вас конкретные высокотехнологичные активы могут и не попасть в портфель. Кроме того, придется заплатить высокую комиссию за управление, а минимальная сумма вложения составит $ 5000–10 000.
Также можно инвестировать через брокерские платформы. Правда, они предлагают не сами акции, а контракты на разницу цен, или CFD (contracts for difference — контракт на разницу цен). Это недорогие контракты, при закрытии которых вы получите разницу между начальной и конечной ценой базового актива. Преимущество данного метода — легкость доступа и широкий выбор активов, в том числе высокотехнологичных.
В последнее время появилась и еще одна альтернатива: токенизированные акции. Это блокчейн-токены, цена которых равна цене конкретной акции и изменяется вместе с ней. Они продаются не на форекс-платформах, а на криптобиржах.
Держатель такого токена получает право на начисления, равные дивиденду, а также может купить и продать его в любой момент, чтобы получить выгоду от колебаний цены.
Токенизированные акции — пока новинка для белорусских инвесторов. Они понятнее, чем CFD, и доступнее, чем доверительное управление, но у многих слова «блокчейн» и «токен» все еще вызывают настороженность. Однако вполне возможно, что с добавлением все новых токенизированных инструментов (не только акций, но и индексов, сырьевых товаров и т.д.) данный вид инвестирования станет таким же привычным, как Forex и торговля криптовалютой.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Миллиардер Ричард Брэнсон недавно совершил суборбитальный полет на борту ракетоплана собственной компании Virgin Galactic, а Илон Маск обещает отправить экспедицию на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)