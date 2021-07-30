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В БГУ состоялось первое зачисление на бюджет. На какие специальности самые высокие проходные баллы?

30.07.2021 09:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В вузах Беларуси состоялись первые зачисления абитуриентов. Речь о дневной и заочной бюджетной формах обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в БГУ заседания приемной комиссии прошли в целом ряде отделений. В итоге студенты-первокурсники пополнили ряды факультетов международных отношений, философии и социальных наук, прикладной математики и информатики, радиофизики и компьютерных технологий. В этом списке также Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла и военный факультет.

В БГУ состоялось первое зачисление на бюджет. На какие специальности самые высокие проходные баллы?

Всего на различные специальности зачислено свыше 700 человек. Что касается проходных баллов, самый большой на данный момент был у будущих лингвострановедов – 384. В тройке лидеров также «международное право» – 378 и «международные отношения» – 374 балла.

 
 
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Новости Беларуси. В вузах Беларуси состоялись первые зачисления абитуриентов. Речь о дневной и заочной бюджетной формах обучения, сообщили в программе Новости «24...
 
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