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Молодёжный лагерь «Бе-Lа-Русь» открылся в Витебской области. Делегация из Латвии поучаствует в проекте онлайн
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На стыке границ Беларуси, России и Латвии. 30-й по счету Молодежный лагерь «Бе-Lа-Русь» открылся в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По традиции палаточный городок разместился на лесной поляне в Верхнедвинском районе, недалеко от Кургана Дружбы, насыпанного в память о боевом содружестве партизан трех стран.
В 2020 году эпидемическая обстановка не позволила провести встречу в традиционном офлайн-формате. Поэтому в нынешнем сезоне организаторы сделали все возможное, чтобы юбилейный форум состоялся на открытом воздухе. В итоге очередная смена объединила более 200 самых активных представителей молодежных организаций Беларуси и России.
Что касается делегации Латвии, то она будет дислоцироваться на территории своей страны с онлайн-подключением к программным мероприятиям.
Нынешний проект, как и прежде, будет насыщен патриотическими акциями, многочисленными творческими конкурсами и спортивными состязаниями.
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Молодёжный лагерь «Бе-Lа-Русь» открылся в Витебской области. Делегация из Латвии поучаствует в проекте онлайн
Новости Беларуси. На стыке границ Беларуси, России и Латвии. 30-й по счету Молодежный лагерь «Бе-Lа-Русь» открылся в Витебской области, сообщили в программе Новости...
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