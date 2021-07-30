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Бойцы бригады спецназа отработали десантирование на воду
Источник материала: ОНТ
В преддверии больших маневров. Бойцы бригады спецназа отработали один из сложнейших элементов подготовки «голубых беретов» – десантирование на воду.
К таким прыжкам допускают не каждого: только опытных военнослужащих с большими навыками приземлений на сушу. Самолет бойцы покидают на высоте порядка 600 м. После выхода за борт – около минуты в полете. За это время нужно успеть провести десятки манипуляций и подготовится к приводнению.
Здесь нужна не только тренировка, но и психологическая устойчивость. Но регулярная практика делает свое дело – бойцы досконально изучают технику и не теряются даже в форс-мажорной ситуации.
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В преддверии больших маневров. Бойцы бригады спецназа отработали один из сложнейших элементов подготовки «голубых беретов» – десантирование на воду. К таким...
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