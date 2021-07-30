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На двигавшийся автомобиль в Столинском районе упало дерево
Источник материала: ОНТ
В Столинском районе на двигавшийся легковой автомобиль рухнуло дерево, пострадал мужчина,
Случай произошел 29 июля около 13:50 в д.Семигостичи. Из-за сильного порыва ветра дерево упало прям на дорогу, где ехала легковушка. В машине находился мужчина 1968 года рождения. Его зажало в салоне автомобиля.
Работникам МЧС пришлось с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента его доставать. После мужчину доставили в больницу.
Фото: БЕЛТА
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В Столинском районе на двигавшийся легковой автомобиль рухнуло дерево, пострадал мужчина, сообщили в Брестском областном управлении МЧС. Случай произошел 29 июля...
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