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Хаос в парламенте Италии из-за протестов против ввода green pass: скоро в кафе можно будет зайти только с прививочным пропуском

30.07.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хаос в парламенте Италии из-за протестов против ввода green pass: скоро в кафе можно будет зайти только с прививочным пропуском

Итальянский парламент накануне напоминал Римский Колизей в период расцвета.

Хаос в законодательном органе случился из-за протестов части депутатов против прививочных пропусков или green pass. Специальные документы для вакцинированных планируют ввести с 6 августа. Только с ними можно будет зайти в кафе, рестораны, пользоваться транспортом — самолетами и поездами дальнего следования.

 

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Итальянский парламент накануне напоминал Римский Колизей в период расцвета. Хаос в законодательном органе случился из-за протестов части депутатов против...
 
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