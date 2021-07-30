Хаос в парламенте Италии из-за протестов против ввода green pass: скоро в кафе можно будет зайти только с прививочным пропуском

Источник материала: ОНТ

Итальянский парламент накануне напоминал Римский Колизей в период расцвета.

Хаос в законодательном органе случился из-за протестов части депутатов против прививочных пропусков или green pass. Специальные документы для вакцинированных планируют ввести с 6 августа. Только с ними можно будет зайти в кафе, рестораны, пользоваться транспортом — самолетами и поездами дальнего следования.

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