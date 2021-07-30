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«Запад дает им ровно то, что хочет дать». Эксперты о внешней политике Украины

30.07.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Запад дает им ровно то, что хочет дать». Эксперты о внешней политике Украины

Не секрет, что и либеральная «реформа» украинской медицины, фактически разрушившая систему здравоохранения связаны с лоббированием интересов западных фармакологических компаний. Им фактически отдали украинский рынок лекарств.

Циничное и потребительское отношение к Украине со стороны Запада уже никто не скрывает. При всей внешней, словесной поддержке Киева, и Брюссель и Вашингтон получают те выгоды, которые их интересуют, подчеркивают политологи. 

Сергей Михеев, политолог (Россия): «Запад дает Украине ровно то, что хочет дать. Ровно то, что он считает нужным дать, то и дает. И Украина сама поставила себя в такую ситуацию. До 2014 года у Киева еще было пространство для маневра. Можно было лавировать между Россией, Европой, США, и в этом поле было гораздо больше возможностей. Поэтому когда в Украине говорят о свободе, я считаю, что свободы в украинских внешнеполитических действиях как раз стало гораздо меньше».

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Не секрет, что и либеральная «реформа» украинской медицины, фактически разрушившая систему здравоохранения связаны с лоббированием интересов западных...
 
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