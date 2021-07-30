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«Запад дает им ровно то, что хочет дать». Эксперты о внешней политике Украины
Источник материала: ОНТ
Не секрет, что и либеральная «реформа» украинской медицины, фактически разрушившая систему здравоохранения связаны с лоббированием интересов западных фармакологических компаний. Им фактически отдали украинский рынок лекарств.
Циничное и потребительское отношение к Украине со стороны Запада уже никто не скрывает. При всей внешней, словесной поддержке Киева, и Брюссель и Вашингтон получают те выгоды, которые их интересуют, подчеркивают политологи.
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Не секрет, что и либеральная «реформа» украинской медицины, фактически разрушившая систему здравоохранения связаны с лоббированием интересов западных...
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