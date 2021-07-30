Гороскоп на 30 июля: ссоры у Тельцов, прибыль у Весов и обиды у Стрельцов

Источник материала: ОНТ

Сегодня Овны проявят фантазию и творческие способности. Звезды советуют вам заняться обустройством своего дома и решением бытовых вопросов.

Тельцам могут напомнить о себе хронические заболевания. Не исключены легкие ссоры с близким человеком без видимых на то причин. Проявляйте тактичность.

Травмоопасный день для Близнецов. Будьте осторожными. Позитивное отношение к жизни поможет вам справиться с негативными мыслями и обстоятельствами.

Сегодня у Раков могут возникнуть трудности с финансами. В эмоциональном плане день пройдет напряженно. Не пытайтесь доказывать близким свою правоту.

У Львов на первое место выйдет забота о родных. Рациональный подход к делу поможет вам определиться с планами на ближайшее будущее. Избегайте людей, которых вы считаете ненадежными.

Прекрасный день у Дев. Отдых в семейном кругу подарит много позитивных эмоций. Звезды советуют вам составить план на выходные дни. Совет любимого человека поможет избежать ошибок.

Звезды сулят финансовую прибыль Весам. Сделки, оформленные сегодня, станут выгодными для вас и партнера. Уделите внимание своему здоровью и питанию.

Встречи и поездки, связанные с профессиональной деятельностью, принесут результаты Скорпионам. Вопреки вашему нежеланию, придется быть в центре внимания.

У Стрельцов из-за взаимных обид может произойти разрыв отношений с любимым человеком. Старайтесь менять свое поведение в зависимости от ситуации.

Хороший день у Козерогов. Звезды советуют вам правильно оценивать свои возможности. Занятия спортом укрепят ваше здоровье и положительно отразятся на настроении.

Водолеям следует избегать конфликтов. Проявите осторожность при работе с инструментами и электрическими приборами. Сегодня высока вероятность травм и поломок.

Рыбы могут извлечь большую пользу из общения с деловыми партнерами. Звезды дарят вам шанс воспользоваться удачей. Сохраняйте спокойствие и рассудительность.

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