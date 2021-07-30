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Испытания лекарств иностранных фармацевтических компаний проводят в Украине

30.07.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Испытания лекарств иностранных фармацевтических компаний проводят в Украине

Испытательный полигон для иностранных фармацевтических корпораций – это не сценарий фантастического фильма, а Украина, наши дни. Это стало известно во время беседы главного санитарного врача страны с журналистами о планах по преодолению COVID-19.

Местный Минздрав опирается на иностранные исследования при отсутствии собственных, украинских. А западные фармацевтические компании заинтересованы именно в таком положении вещей. И проводят испытания тех лекарств, которые не рискуют тестировать на своих гражданах. Значительная часть препаратов касается различных форм рака, психиатрических, потенциально смертельных или малоизученных болезней. Если на Западе клинические испытания платные для испытателей и чреваты миллионными исками в случае побочных эффектов, то в Украине все без хлопот для большого фармбизнеса. 

Фото: depositphotos.com

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Испытательный полигон для иностранных фармацевтических корпораций – это не сценарий фантастического фильма, а Украина, наши дни. Это стало известно во время...
 
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