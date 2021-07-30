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Два человека утонули в водоемах Гомельской области

30.07.2021 10:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В водоемах Гомельской области утонули два человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.

Спасателям около полудня 29 июля поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в озере Святое в Мозыре. Погибший - 1976 года рождения, не работавший. Сотрудники ОСВОД достали тело из воды.

В тот же день после 14.00 поступила информация об утонувшем в реке Сож возле городского поселка Корма. Мужчину 1977 года рождения извлекли из воды работники ПАСО ГОУ МЧС в 19.00.

Проводятся проверки.-0-

Два человека утонули в водоемах Гомельской области

 
Теги: Гомель
 
 
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Спасателям около полудня 29 июля поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в озере Святое в Мозыре. Погибший - 1976 года рождения, не работавший....
 
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