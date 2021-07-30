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Лукашенко без фейков: Говорят, что власть людей портит, - это не ко мне, потому что я человек деревенский, выросший на улице

30.07.2021 10:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Можно только какие-то фейки ко мне "пришить".

Александр Лукашенко, принимая сегодня кадровые решения, высказался о попытках обвинить его в коррупционных преступлениях, сообщает БЕЛТА.

"Можно только какие-то фейки ко мне "пришить". Но не то, что они (оппоненты власти. - Прим. БЕЛТА) там говорят, особенно связанное с коррупционными проявлениями и прочее", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он напомнил, что начинал свою политическую карьеру с депутатской деятельности, возглавлял комиссию Верховного Совета по борьбе с коррупцией и "вычищал эту дрянь". "Говорят, что власть людей портит, - это не ко мне, потому что я человек деревенский, выросший на улице", - сказал Александр Григорьевич.



Фото: president.gov.by

 
 
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