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Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых подстерегают неприятности

30.07.2021 10:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых подстерегают неприятности
Коллаж: РБК-Украина
Гороскоп на пятницу, 30 июля, для всех знаков Зодиака от именитого астролога Павла Глобы сулит важные изменения в карьере и личной жизни некоторым счастливчикам, при этом кое-кому стоит избегать возможных дальних поездок, и быть особо внимательными в общении с руководством на работе, сохранять "холодную голову", чтобы не встрять в конфликт.

Об этом передает slovofraza.

Овен


Для Овнов 30 июля звезды готовят новые возможности для карьерного роста, а астролог призывает быть внимательными и "мобильными", чтобы не проморгать новые многообещающие шансы.

Телец


Тельцам в эту дату лучше посвятить внимание заботе о собственном здоровье, возможно, даже пересмотреть режим дня, питание и привычки. Так, день позитивен для ваших изменений.

Близнецы


У Близнецов в этот последний будний день есть вероятность возникновения конфликтов на работе, могут обостриться некоторые проблемы с начальством. Астролог рекомендует оставаться сдержанным и более гибким, не превращать в споры дискуссии.

Рак


Для Раков 30 июля обещает стать удачным для начала новых дел. Стоит проявить креатив и изобретательность, чтобы получить большие дивиденды от проектов, которые могут стать для вас пропуском на новый уровень.

Лев


Львам дата сулит много забот и работы, поэтому важно сохранять внимательность, чтобы под конец дня решить больше задач, и не оставлять их на выходные.


Дева


Девам эта пятница, 30 июля, может подарить новые интересные знакомства, ведь вы сегодня будете находиться в центре событий. Астролог советует проявлять открытость и коммуникабельность, чтобы лучше расположить к себе людей, ведь кто-то из них может сыграть важную роль в вашей жизни в будущем.

Весы


Весам эта дата обещает позитивный и приятный день практически во всех сферах. Сегодняшний день станет отличным временем для самообразования и планирования своего будущего.

Скорпион


Первая половина дня у Скорпионов может пройти без настроения, что способно привести к накапливанию неразрешенных дел и дополнительных забот. Не теряйте самообладания и не поддавайтесь унынию, и тогда проблемы можно будет решать даже "на автомате".

Стрелец


Стрельцов сегодняшняя дата заставит погрузиться в рабочие процессы, а личная жизнь отойдет на второй план. 30 июля лучше "не витать в облаках", чтобы не наделать ошибок, которые будет потом непросто исправлять.

Козерог


Козероги в этот день могут чувствовать себя не такими активными, вероятно возникновение чувства инертности и пассивности. Обдумайте возможность переноса запланированных встреч на другую дату.

Водолей


Водолеям 30 июля лучше хорошенько отдохнуть, набраться сил и снизить активность. Астролог советует, по возможности, отложить до завтра любые начинания, а эту дату посвятить релаксации.

Рыбы


Сегодня для Рыб не лучший день, чтобы начать путешествие и отправиться в дальнюю дорогу. Кроме того, лучше избегать спонтанных покупок, а на шопинг отправляться только для приобретения запланированного заранее.
 
Теги: знакомства
 
 
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Для Овнов 30 июля звезды готовят новые возможности для карьерного роста.
 
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