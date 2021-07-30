ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Праздник 30 июля: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины

30.07.2021 10:13 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Праздник 30 июля: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины
Коллаж: РБК-Украина
30 июля православные христиане вспоминают святую Маргариту Антиохийскую и Лазаря Галисийского. В нашем материале ниже мы расскажем о самых главных приметах и запретах этого дня.

На Руси 30 июля считалось днем, когда сверкают молнии и зарницы без дождя. По поверьям, они предвещают пожары и портят зрение. Смотреть на них было запрещено: это могло принести беду.

Известно, что в католической церкви Маргариту включают в список 14 святых помощников – древних святых, которые помогали людям при различных обстоятельствах. В православии Маргарита Антиохийская известна под именем Марины.

Главные приметы этого дня


Если в этот день гроза — к дождливой осени и зиме с метелями.

Если 30 июля выдалось жарким и без дождей, зимой будет мало снега и холодно.

Очень жаркий день и похолодание ночью — к ясному и солнечному дню.


Что нельзя делать в этот день


Запрещалось смотреть на молнию.
Нельзя без надобности выходить из дома.

Делать предложение руки и сердца. Свадьбу тоже лучше на этот день не планировать.

Делать импульсивные покупки. Тех, кто сегодня сможет вообще не тратить деньги, ждет улучшение финансового положения.

Именины сегодня празднуют: Вероника, Леонид, Маргарита, Марина. Поздравьте их с днем ангела!
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Именины сегодня празднуют: Вероника, Леонид, Маргарита, Марина. Поздравьте их с днем ангела!
 
Новости дня
Новости разные
 
Испытания лекарств иностранных фармацевтических компаний проводят в Украине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by