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Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы этого дня

Что нельзя делать в этот день

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 30 июля: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины Именины сегодня празднуют: Вероника, Леонид, Маргарита, Марина. Поздравьте их с днем ангела!

На Руси 30 июля считалось днем, когда сверкают молнии и зарницы без дождя. По поверьям, они предвещают пожары и портят зрение. Смотреть на них было запрещено: это могло принести беду.Известно, что в католической церкви Маргариту включают в список 14 святых помощников – древних святых, которые помогали людям при различных обстоятельствах. В православии Маргарита Антиохийская известна под именем Марины.Если в этот день гроза — к дождливой осени и зиме с метелями.Если 30 июля выдалось жарким и без дождей, зимой будет мало снега и холодно.Очень жаркий день и похолодание ночью — к ясному и солнечному дню.Запрещалось смотреть на молнию.Нельзя без надобности выходить из дома.Делать предложение руки и сердца. Свадьбу тоже лучше на этот день не планировать.Делать импульсивные покупки. Тех, кто сегодня сможет вообще не тратить деньги, ждет улучшение финансового положения.Именины сегодня празднуют: Вероника, Леонид, Маргарита, Марина. Поздравьте их с днем ангела!