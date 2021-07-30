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Праздник 30 июля: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
На Руси 30 июля считалось днем, когда сверкают молнии и зарницы без дождя. По поверьям, они предвещают пожары и портят зрение. Смотреть на них было запрещено: это могло принести беду.
Известно, что в католической церкви Маргариту включают в список 14 святых помощников – древних святых, которые помогали людям при различных обстоятельствах. В православии Маргарита Антиохийская известна под именем Марины.
Главные приметы этого дня
Если в этот день гроза — к дождливой осени и зиме с метелями.
Если 30 июля выдалось жарким и без дождей, зимой будет мало снега и холодно.
Очень жаркий день и похолодание ночью — к ясному и солнечному дню.
Что нельзя делать в этот день
Запрещалось смотреть на молнию.
Нельзя без надобности выходить из дома.
Делать предложение руки и сердца. Свадьбу тоже лучше на этот день не планировать.
Делать импульсивные покупки. Тех, кто сегодня сможет вообще не тратить деньги, ждет улучшение финансового положения.
Именины сегодня празднуют: Вероника, Леонид, Маргарита, Марина. Поздравьте их с днем ангела!
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Именины сегодня празднуют: Вероника, Леонид, Маргарита, Марина. Поздравьте их с днем ангела!
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