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После обыска в Минске задержали Насту Пилюгину и Владислава Пиртоня
Источник материала: UDF
Наста Пилюгина / vk.com/piliuhina
О задержании Пилюгиной утром в четверг сообщил Пиртонь. Она вышла из дома к стоящему во дворе автомобилю за ноутбуком и исчезла. С помощью программы "Локатор" на айпаде парень увидел, что Наста в одном из зданий в переулке Козлова (а там находится управление КГБ по Минску).
После 17 часов Анастасия Пилюгина позвонила своему парню и сказала, что едет домой. Однако к ним пришли силовики с обыском, который продолжался до вечера. После этого Владислав Пиртонь (как и Пилюгина) стал недоступен.
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После 17 часов Анастасия Пилюгина позвонила своему парню и сказала, что едет домой.
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