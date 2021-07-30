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Наста Пилюгина / vk.com/piliuhina

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так После обыска в Минске задержали Насту Пилюгину и Владислава Пиртоня После 17 часов Анастасия Пилюгина позвонила своему парню и сказала, что едет домой.

О задержанииутром в четверг сообщил. Она вышла из дома к стоящему во дворе автомобилю за ноутбуком и исчезла. С помощью программы "Локатор" на айпаде парень увидел, что Наста в одном из зданий в переулке Козлова (а там находится управление КГБ по Минску).После 17 часов Анастасия Пилюгина позвонила своему парню и сказала, что едет домой. Однако к ним пришли силовики с обыском, который продолжался до вечера. После этого Владислав Пиртонь (как и Пилюгина) стал недоступен.