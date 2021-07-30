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После обыска в Минске задержали Насту Пилюгину и Владислава Пиртоня

30.07.2021 10:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

После обыска в Минске задержали Насту Пилюгину и Владислава Пиртоня
Наста Пилюгина / vk.com/piliuhina
После обыска в Минске задержали маркетолога, медиаменеджера, блогера, ведущую подкаста Dzigital Насту Пилюгину и её парня Владислава Пиртоня, сообщает телеграм-канал @viasna96. Причины задержания и их местонахождение пока неизвестны.

О задержании Пилюгиной утром в четверг сообщил Пиртонь. Она вышла из дома к стоящему во дворе автомобилю за ноутбуком и исчезла. С помощью программы "Локатор" на айпаде парень увидел, что Наста в одном из зданий в переулке Козлова (а там находится управление КГБ по Минску).

После 17 часов Анастасия Пилюгина позвонила своему парню и сказала, что едет домой. Однако к ним пришли силовики с обыском, который продолжался до вечера. После этого Владислав Пиртонь (как и Пилюгина) стал недоступен.
 
Теги: Минск
 
 
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После 17 часов Анастасия Пилюгина позвонила своему парню и сказала, что едет домой.
 
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