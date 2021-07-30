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В пятницу в Беларуси будет до +30 градусов, местами — дожди и грозы
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
В ночные часы температура воздуха составит от +14 до +20 градусов (в Минске — от +15 до +17), в дневные часы — от +22 по северо-западу до +30 градусов на Гомельщине (в столице — 24-26 тепла).
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В ночные часы температура воздуха составит от +14 до +20 градусов.
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