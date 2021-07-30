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«Россия настроена переключить потоки на «Северный поток-2» как можно скорее и избегает использование более дорогих маршрутов через Украину и Польшу. Это толкает вверх цены по мере того, как спрос растет, а хранилища опустошены», - отмечает аналитик Schneider Electric Балинт Балас.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Газпром» ударил по Европе: Цены на газ в ЕС превысили $500 после аукциона на украинский транзит Импорт сжиженного газа в Европу остается на 20% ниже прошлогоднего.

В четверг стоимость газовых фьючерсов на лондонской бирже ICE превысила 500 долларов за тысячу кубометров на фоне растущего спроса, дефицита поставок СПГ и отказа «Газпрома» увеличивать прокачку через Украину.Контракты на август, привязанные к цене газа на крупнейшем в ЕС хабе TTF, достигали отметки 501 доллар за тысячу кубов (40,87 евро за тысячу кВт/ч), показывая рост на 3% за день и 10% с начала недели.Относительно января газ в ЕС подорожал на 150%, а если сравнивать с минимумами прошлого лета - практически вчетверо.Новый виток газового ралли начался в понедельник, когда «Газпром» в очередной раз проигнорировал преложение о дополнительном транзите через Украину.Сейчас компания прокачивает через украинскую ГТС 109 млн кубометров в день (по долгосрочному контракту) и еще 15 млн - по сверхплановой брони.Киев с весны регулярно проводит аукционы, предлагая «Газпрому» заказать еще более 60 млн кубометров в сутки транзитных мощностей. Но раз за разом встречает отказ.На 26 июня в ПХГ Европы было 50 млрд кубометров газа, что на 35 млрд меньше, чем в прошлом году и на 15 млрд ниже среднего показателя за последние пять лет.Ситуацию усугубляют незапланированные перебои с поставками с норвежского месторождения Тролл - ключевого источника альтернативного газа для Европы, указывают эксперты NatGasIntel.Импорт сжиженного газа в Европу остается на 20% ниже прошлогоднего, поскольку весь свободный объем забирает Азия, где котировки еще выше: на спотовом рынке они достигают 539 долларов за тысячу кубометров, в то время как фьючерсы на февраль-2022 торгуются почти по 600 долларов.По оценкам Wood Mackenzie, каждую неделю ЕС получает на три танкера меньше, чем годом ранее, а от прогнозов поставки отстают на 9 танкеров.Газовые цены в Азии толкают вверх жара и тайфуны: спрос на электроэнергию растет, в то время как суда с газом задерживаются, пишет NatGasIntel.Европейские котировки стремятся в догонку по мере того, как покупатели конкурируют за свободные объемы. Объем запасов газа - минимальный с 2015 года, темпы закачки остаются низкими, а значит Европа рискует подойти к зимнему сезону с полупустыми ПХГ, что сулит поддержку ценам, пишут аналитики ING.