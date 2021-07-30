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«Вырабатываем систему борьбы с беспилотной авиацией». Игорь Король рассказал об использовании дронов в белорусских войсках

30.07.2021 10:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские военные делают ставку на развитие беспилотной авиации. Оттачиваются и навыки противодействия подобным летательным аппаратам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вырабатываем систему борьбы с беспилотной авиацией». Игорь Король рассказал об использовании дронов в белорусских войсках

Так, в Минске специалисты ВВС и войск ПВО подвели итоги исследовательского учения, посвященного данной теме.

«Вырабатываем систему борьбы с беспилотной авиацией». Игорь Король рассказал об использовании дронов в белорусских войсках

«Вырабатываем систему борьбы с беспилотной авиацией». Игорь Король рассказал об использовании дронов в белорусских войсках

В ходе тренировок отработаны различные способы борьбы с дронами, в том числе с применением современных образцов вооружения. Часть наработок найдет свое отражение в дальнейшей подготовке войск.

«Вырабатываем систему борьбы с беспилотной авиацией». Игорь Король рассказал об использовании дронов в белорусских войсках

Игорь Король, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Современный этап вооруженной борьбы предполагает переход от ведения вооруженной борьбы непосредственно человеком к ведению вооруженной борьбы какими-то техническими средствами, дистанционно управляемыми человеком. И в этой связи развитие беспилотной авиации, а также средств борьбы с этой беспилотной авиацией приобретает современное, новое звучание. Поэтому в Вооруженных Силах Республики Беларусь выстроена четкая программа развития как своей беспилотной авиации, так и в настоящий момент вырабатываем систему борьбы с беспилотной авиацией.

«Вырабатываем систему борьбы с беспилотной авиацией». Игорь Король рассказал об использовании дронов в белорусских войсках

Добавим, по оценкам подавляющего большинства военных экспертов в современных условиях беспилотные комплексы являются одним из важнейших средств повышения боеспособности армии.

«Вырабатываем систему борьбы с беспилотной авиацией». Игорь Король рассказал об использовании дронов в белорусских войсках

Поэтому все значимые в военном отношении страны мира делают ставку на применение именно таких летательных аппаратов.

 
Теги: Минск
 
 
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