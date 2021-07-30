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«Вырабатываем систему борьбы с беспилотной авиацией». Игорь Король рассказал об использовании дронов в белорусских войсках
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские военные делают ставку на развитие беспилотной авиации. Оттачиваются и навыки противодействия подобным летательным аппаратам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в Минске специалисты ВВС и войск ПВО подвели итоги исследовательского учения, посвященного данной теме.
В ходе тренировок отработаны различные способы борьбы с дронами, в том числе с применением современных образцов вооружения. Часть наработок найдет свое отражение в дальнейшей подготовке войск.
Игорь Король, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Добавим, по оценкам подавляющего большинства военных экспертов в современных условиях беспилотные комплексы являются одним из важнейших средств повышения боеспособности армии.
Поэтому все значимые в военном отношении страны мира делают ставку на применение именно таких летательных аппаратов.
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«Вырабатываем систему борьбы с беспилотной авиацией». Игорь Король рассказал об использовании дронов в белорусских войсках
Новости Беларуси. Белорусские военные делают ставку на развитие беспилотной авиации. Оттачиваются и навыки противодействия подобным летательным аппаратам,...
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