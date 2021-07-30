На проспекте Независимости загорелся микроавтобус с арбузами

Микроавтобус «Фольксваген», который вез арбузы, попал в ДТП с возгоранием.



Фото: ГАИ

По сообщению столичной ГАИ, вечером 29 июля водитель 1969 года рождения ехал в направлении улицы Героев 120-й дивизии. В районе дома № 191Б из-за технической неисправности машины он не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. Микроавтобус опрокинулся и загорелся.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, его доставили в медицинское учреждение.