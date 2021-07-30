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На проспекте Независимости загорелся микроавтобус с арбузами
Источник материала: Навiны
Микроавтобус «Фольксваген», который вез арбузы, попал в ДТП с возгоранием.
По сообщению столичной ГАИ, вечером 29 июля водитель 1969 года рождения ехал в направлении улицы Героев 120-й дивизии. В районе дома № 191Б из-за технической неисправности машины он не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. Микроавтобус опрокинулся и загорелся.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, его доставили в медицинское учреждение.
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Микроавтобус «Фольксваген», который вез арбузы, попал в ДТП с возгоранием.
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