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На проспекте Независимости загорелся микроавтобус с арбузами

30.07.2021 10:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Микроавтобус «Фольксваген», который вез арбузы, попал в ДТП с возгоранием.

На проспекте Независимости загорелся микроавтобус с арбузами
Фото: ГАИ

По сообщению столичной ГАИ, вечером 29 июля водитель 1969 года рождения ехал в направлении улицы Героев 120-й дивизии. В районе дома № 191Б из-за технической неисправности машины он не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. Микроавтобус опрокинулся и загорелся.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, его доставили в медицинское учреждение.

 
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Микроавтобус «Фольксваген», который вез арбузы, попал в ДТП с возгоранием.
 
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