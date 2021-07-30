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Задержана блогер Настя Пилюгина
30.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В Беларуси продолжают зачистку медийного поля.
После обыска были задержаны блогер Настя Пилюгина и ее парень Владислав Пиртань,
Настя Пилюгина — блогер, автор подкаста о соцсетях, коммуникации, digital-инструментах и технологиях Dzigital.
В четверг утром Настя вышла из квартиры за ноутбуком, который был в машине и пропала. После 17 часов она позвонила парню и сказала, что едет домой. Но в итоге к ним в квартиру пришли силовики с обыском.
После обыска Настю и Владислава задержали. Причины и местонахождение ребят до сих пор неизвестны.
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В Беларуси продолжают зачистку медийного поля.
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