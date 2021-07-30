Задержана блогер Настя Пилюгина

Источник материала: Салiдарнасць

В Беларуси продолжают зачистку медийного поля.

После обыска были задержаны блогер Настя Пилюгина и ее парень Владислав Пиртань, сообщает «Вясна».

Настя Пилюгина — блогер, автор подкаста о соцсетях, коммуникации, digital-инструментах и технологиях Dzigital.





В четверг утром Настя вышла из квартиры за ноутбуком, который был в машине и пропала. После 17 часов она позвонила парню и сказала, что едет домой. Но в итоге к ним в квартиру пришли силовики с обыском.

После обыска Настю и Владислава задержали. Причины и местонахождение ребят до сих пор неизвестны.