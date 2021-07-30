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На границе с Польшей задержан оскорбивший милиционера брестчанин

30.07.2021 10:55 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Подразделения собственной безопасности МВД продолжают выявлять тех, кто оскорбляет сотрудников органов внутренних дел, в том числе в интернете. Сегодня на границе с Польшей задержали 32-летнего брестчанина. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представить МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Минувшей осенью мужчина, находясь за границей, в чате деструктивного телеграм-канала оставил под фотографией патрульного милиционера оскорбительные комментарии. Честь и достоинство правоохранителя были унижены и он обратился за помощью в областное управление ГУСБ.

Создание своего поста задержанный объяснил влиянием интернет-источников протестного толка.

Следователи дали правовую оценку действиям брестчанина и возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти. Фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности и дважды был судим за угон транспортного средства.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Следователи дали правовую оценку действиям брестчанина и возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти. Фигурант неоднократно привлекался к...
 
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