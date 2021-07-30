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Автозаправщик похитил 300 л дизтоплива с АЗС агропредприятия в Лельчицком районе

30.07.2021 10:55 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицком районе автозаправщик похитил 300 л дизельного топлива с АЗС сельхозпредприятия, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Участковым инспекторам поступила информация, что у 40-летнего лесника Данилевичского лесничества хранится крупная партия краденого дизельного топлива. Сведения подтвердились: при осмотре подворья обнаружили 300 л окрашенной солярки. "Как выяснилось, мужчина приобрел солярку у бригадира-автозаправщика ОАО "Новая Нива". Работник сельхозпредприятия централизовано получал топливо на АЗС и развозил по другим заправкам. В спокойные месяцы делал 2-3 рейса, в посевную и уборочную их количество доходило до восьми. Остатки топлива из цистерны оставлял себе. Затем продавал леснику из расчета Br25 за 20 л, а летом - за Br30", - рассказали правоохранители.

По факту хранения окрашенного нефтяного жидкого топлива в отношении лесника составлен административный протокол по ст. 13.23 КоАП. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 10 до 50 базовых величин (1 БВ - Br29). Действиям автозаправщика будет дана правовая оценка в рамках уголовно-процессуального законодательства.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Участковым инспекторам поступила информация, что у 40-летнего лесника Данилевичского лесничества хранится крупная партия краденого дизельного топлива. Сведения...
 
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