В деревню под Пинском приходят три рыси

"Управделами Ласицкого сельисполкома Тамара Мишкович рассказала, что видели животных также рыбаки на реке Стырь и водители проезжающих автомобилей", - говорится в сообщении.





По словам Мишкович, животные подходят к дороге, не боятся.

"Некоторые жители жаловались, что у них пропадают куры из курятника, считают, что это рысье дело", - отметила управделами.





пише т Интерфакс-Запад. Она рассказала, что сельисполком обращался в природохранные организации с вопросом, как быть, если животные бешеные,т Интерфакс-Запад.





"Приезжали, попросили людей не беспокоить диких животных. Рыси вроде бы из питомника, их выпустили на волю, людей они знают, не боятся, подрастут и уйдут подальше с наших глаз", - уточнила Мишкович.





Как сообщалось, весной в Ласицке уже было ЧП с дикими животными: в деревню пришёл бешеный волк, который покусал трех женщин и домашних животных.



