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В деревню под Пинском приходят три рыси
Источник материала: Партизан
Трех особей рысей замечают жители деревни Ласицк в Пинском районе, говорится в аккаунте Пинского райисполкома в "Вконтакте" в четверг.
"Управделами Ласицкого сельисполкома Тамара Мишкович рассказала, что видели животных также рыбаки на реке Стырь и водители проезжающих автомобилей", - говорится в сообщении.
По словам Мишкович, животные подходят к дороге, не боятся.
"Некоторые жители жаловались, что у них пропадают куры из курятника, считают, что это рысье дело", - отметила управделами.
Она рассказала, что сельисполком обращался в природохранные организации с вопросом, как быть, если животные бешеные,
"Приезжали, попросили людей не беспокоить диких животных. Рыси вроде бы из питомника, их выпустили на волю, людей они знают, не боятся, подрастут и уйдут подальше с наших глаз", - уточнила Мишкович.
Как сообщалось, весной в Ласицке уже было ЧП с дикими животными: в деревню пришёл бешеный волк, который покусал трех женщин и домашних животных.
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Трех особей рысей замечают жители деревни Ласицк в Пинском районе, говорится в аккаунте Пинского райисполкома в "Вконтакте" в четверг.
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