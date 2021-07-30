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В деревню под Пинском приходят три рыси

30.07.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Трех особей рысей замечают жители деревни Ласицк в Пинском районе, говорится в аккаунте Пинского райисполкома в "Вконтакте" в четверг.

"Управделами Ласицкого сельисполкома Тамара Мишкович рассказала, что видели животных также рыбаки на реке Стырь и водители проезжающих автомобилей", - говорится в сообщении. 

По словам Мишкович, животные подходят к дороге, не боятся. 
"Некоторые жители жаловались, что у них пропадают куры из курятника, считают, что это рысье дело", - отметила управделами. 

Она рассказала, что сельисполком обращался в природохранные организации с вопросом, как быть, если животные бешеные, пишет Интерфакс-Запад. 

"Приезжали, попросили людей не беспокоить диких животных. Рыси вроде бы из питомника, их выпустили на волю, людей они знают, не боятся, подрастут и уйдут подальше с наших глаз", - уточнила Мишкович. 

Как сообщалось, весной в Ласицке уже было ЧП с дикими животными: в деревню пришёл бешеный волк, который покусал трех женщин и домашних животных.
 
 
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Трех особей рысей замечают жители деревни Ласицк в Пинском районе, говорится в аккаунте Пинского райисполкома в "Вконтакте" в четверг.
 
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