Трагедия: 19-летняя спортсменка из Кубы Алегна Осорио Маяри умерла после попадания молота в голову

В апреле на тренировке в голову кубинской спортсменки попал легкоатлетический молот. В результате полученных травм легкоатлетка впала в кому, а 27 июля стало известно, что она скончалась, сообщает The Sun.





Маяри заявила о себе, став бронзовым призером летних Юношеских Олимпийских игр 2018 года в соревнованиях по метанию молота. Затем она завоевала бронзовую медаль на Панамериканском молодежном чемпионате U20 и считалась одной из олимпийских надежд Кубы.





пишет pressball.by Спортивный директор кубинской команды Рейнальдо Варона Мартинес выразил соболезнования семье скончавшейся легкоатлетки, добавив, что все спортсмены страны в трауре,pressball.by



