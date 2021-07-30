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“Ъ FM”

Александру Лукашенко, а, скорее, местным элитам. Как раньше уже не будет, и торг здесь неуместен. Оппозиция получает дополнительную легитимацию. А официальному Также можно предположить, что это сигнал даже не самому, а, скорее, местным элитам. Как раньше уже не будет, и торг здесь неуместен. Оппозиция получает дополнительную легитимацию. А официальному Минску нужно думать о том, как преодолевать экономические и другие трудности в условиях серьезного международного давления, которое, как мы видим, усиливается.

К слову, Крым Александр Григорьевич так и не посетил и на сегодняшний день российским, по сути, не признал.

В целом приходится признать, что ничего, особенно в соседней республике, не успокоилось, и белорусский кризис расширяется.

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Сообщение пришло с пометкой «молния»:встретился с бывшим кандидатом в президенты Беларуси. Так официально именуется ее статус, в том числе в российском информационном пространстве. Почему «молния»? И почему это почти сенсация? Потому что до сего момента не было ясности, состоится рандеву или нет.Случилось это внезапно, без какого-либо анонсирования. Неофициально даже озвучивалась версия, что, мол, в ходе женевской встречи 16 июня Байден обещалне вмешиваться в белорусскую историю. Позже это было опровергнуто Белым домом. Так или иначе, можно предположить, что решение принималось, исходя из неких обстоятельств. Каких?Нельзя исключать, что все было известно заранее, просто нужно было придать, подогреть интерес. Или же все-таки были сомнения? Взвешивались «за» и «против». Просчитывались последствия. Например, российская реакция, которая, естественно, не может быть позитивной. К тому же стартовал переговорный процесс по глобальной безопасности, нужный обеим сторонам — и России, и США. Партнера желательно лишний раз не раздражать. Или же, наоборот, это демонстрация того, что есть вещи принципиальные, которыми Америка не может поступиться. И тем более речи быть не может ни о каком разделе сфер влияния.С Тихановской встречались главы основных европейских стран — и канцлер ФРГ, и президент Франции, она выступала в Европарламенте. Но президент Соединенных Штатов, можно сказать, последняя и главная инстанция, нравится это кому-то или нет. США — если не руководитель земного шара, то, скажем так, лидер западного мира. Соответственно, даже формальное рукопожатие есть признание и прямая поддержка белорусской оппозиции. Об этом Байден и написал в Twitter. Америка поддерживает народ Белоруссии в его стремлении к демократии и к защите прав человека.Лукашенко между тем собирает пресс-конференцию. Он назвал это «большим разговором» с самим собой. Судя по всему, он намерен сообщить, что думает делать дальше.Бессмысленно гадать, каким может быть его ответ Байдену. Можно лишь в очередной раз констатировать — интеграция с Россией, несмотря на встречи и дружеские объятия, особенно никуда не продвинулась. По крайней мере, так кажется со стороны. Есть привычные обещания, что чуть-чуть осталось согласовать последнюю «дорожную карту».