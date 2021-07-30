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Женатикам не смотреть! Решетова в обтягивающем черном платье изумила мужчин
Источник материала: UDFАнастасия Решетова после расставания с Тимати решила уйти в отрыв. Инстаблогер регулярно выкладывает неоднозначные фотографии с такими же подписями. Сначала телеведущая намекала о своей беременности, потом на отношения с чеченским мужчиной. Сейчас же Решетова пошла дальше, выставив максимально сексуальное фото в обтягивающем платье с вызывающим вопросы постом.
Фото@volkonskaya.reshetova
Не надо смотреть на меня женатыми глазами», — с очередным намеком написала под фотографией Анастасия.
На снимке бывшая Тимати предстала в черном платье-чулке и с ярко-красными губами на фоне гор. Решетова, как всегда, приняла выигрышную позу, которая с достоинством подчеркнула ее пышные формы.
Поклонники, особенно мужская часть, пришли в восторг от новой публикации Решетовой и, не стесняясь своих эмоций, написали ей несколько приятных слов.
Фото@volkonskaya.reshetova
«На Анджелину Джоли здесь чем-то похожа», «Ну нельзя быть такой шикарной», «По-моему, тебе уже все равно, какие глаза женатые, холостые, главное, что мужские», — написали фолловеры.
Ранее Анастасия в своем микроблоге сделала очень громкое и страшное заявление: она была жертвой домашнего насилия.
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Тимати кусает локти!
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