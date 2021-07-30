Источник материала: UDF





Фото@volkonskaya.reshetova





Фото@volkonskaya.reshetova

«На Анджелину Джоли здесь чем-то похожа», «Ну нельзя быть такой шикарной», «По-моему, тебе уже все равно, какие глаза женатые, холостые, главное, что мужские», — написали фолловеры.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Женатикам не смотреть! Решетова в обтягивающем черном платье изумила мужчин Тимати кусает локти!

Не надо смотреть на меня женатыми глазами», — с очередным намеком написала под фотографией Анастасия.На снимке бывшая Тимати предстала в черном платье-чулке и с ярко-красными губами на фоне гор. Решетова, как всегда, приняла выигрышную позу, которая с достоинством подчеркнула ее пышные формы.Поклонники, особенно мужская часть, пришли в восторг от новой публикации Решетовой и, не стесняясь своих эмоций, написали ей несколько приятных слов.Ранее Анастасия в своем микроблоге сделала очень громкое и страшное заявление: она была жертвой домашнего насилия.