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БХК получил предупреждение Минюста
Источник материала: UDF
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Правозащитная организация "Белорусский Хельсинкский комитет" получила предупреждение Минюста. После двух предупреждений в течение года общественную организацию могут ликвидировать,
6 июля БХК получил запрос Минюста на ряд документов по 30 позициям. Их чиновники ждали до 16 июля. 14 июля в офисе организации прошел обыск, его опечатали.
Несмотря на это, в Минюст направили часть данных и сообщили о опечатанном офисе, что не позволяет прислать остаток документов (правозащитники до сих пор не имеют доступа к нему).
Однако Минюст вынес предупреждение.
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6 июля БХК получил запрос Минюста на ряд документов по 30 позициям.
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