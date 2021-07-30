ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

БХК получил предупреждение Минюста

30.07.2021 10:59 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

БХК получил предупреждение Минюста
Картинка носит иллюстративный характер
Белорусский Хельсинкский комитет — одна из старейших правозащитных организаций в нашей стране​.

Правозащитная организация "Белорусский Хельсинкский комитет" получила предупреждение Минюста. После двух предупреждений в течение года общественную организацию могут ликвидировать, сообщает belhelcom.org.

6 июля БХК получил запрос Минюста на ряд документов по 30 позициям. Их чиновники ждали до 16 июля. 14 июля в офисе организации прошел обыск, его опечатали.

Несмотря на это, в Минюст направили часть данных и сообщили о опечатанном офисе, что не позволяет прислать остаток документов (правозащитники до сих пор не имеют доступа к нему).

Однако Минюст вынес предупреждение.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 июля БХК получил запрос Минюста на ряд документов по 30 позициям.
 
Новости дня
Новости разные
 
СК возбудил 4691 «протестное» уголовное дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by