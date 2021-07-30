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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так БХК получил предупреждение Минюста 6 июля БХК получил запрос Минюста на ряд документов по 30 позициям.

Правозащитная организация "Белорусский Хельсинкский комитет" получила предупреждение Минюста. После двух предупреждений в течение года общественную организацию могут ликвидировать,belhelcom.org.6 июля БХК получил запрос Минюста на ряд документов по 30 позициям. Их чиновники ждали до 16 июля. 14 июля в офисе организации прошел обыск, его опечатали.Несмотря на это, в Минюст направили часть данных и сообщили о опечатанном офисе, что не позволяет прислать остаток документов (правозащитники до сих пор не имеют доступа к нему).Однако Минюст вынес предупреждение.