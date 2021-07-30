От контрабанды до лишения скидок. Из России поступают неприятные сигналы для белорусской нефтянки

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«Ежедневник»

«В связи с этим «Казмортрансфлот» заявляет о непричастности собственника танкера и его сотрудников, включая капитана танкера, по вопросу о маршруте груза, так как по условиям договора фрахта данная поставка осуществлялась в интересах компании-покупателя», – говорится в сообщении.

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