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Киберпартизаны объявили о взломе базы данных Управления СБ МВД

30.07.2021 10:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Киберпартизаны объявили о взломе базы данных Управления СБ МВД
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Белорусские киберпартизаны объявили о взломе базы данных Управление Собственной Безопасности МВД.

«Тысячи занимательных историй про подставы, подлоги, халатность, служебное несоответствие, пьянство и прочие детали», — пишут они в Telegram-канале.


Ранее киберпартизанами были взломаны базы данных службы 102, ГАИ, АИС
 
 
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Тысячи занимательных историй про подставы, подлоги, халатность.
 
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