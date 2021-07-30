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Киберпартизаны объявили о взломе базы данных Управления СБ МВД
Источник материала: UDF
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«Тысячи занимательных историй про подставы, подлоги, халатность, служебное несоответствие, пьянство и прочие детали», — пишут они в Telegram-канале.
Ранее киберпартизанами были взломаны базы данных службы 102, ГАИ, АИС
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Тысячи занимательных историй про подставы, подлоги, халатность.
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