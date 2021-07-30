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Инспектор по Гомельской области: «Мы услышим от главы государства даже те вещи, которые никто и не ожидает услышать»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О важном с Первым. Большая встреча Александра Лукашенко 30 июля пройдет с активом страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Независимости уже собрался большой состав участников – помощники Президента, местная вертикаль власти – председатели райисполкомов, губернаторы, министры, руководители крупных компаний.
Николай Рогащук, помощник Президента – инспектор по Гомельской области:
Ну и главное, наверное, то, я думаю, что мы услышим и от главы государства, и от тех людей, которые будут еще выступать, как наша страна будет дальше развиваться, в какую сторону двигаться и куда мы будем дальше идти.
В первую очередь все действия государства, главы государства, правительства, местных органов власти направлены на развитие и регионов, и, если брать по Гомельской области, – это чернобыльская зона, и благосостояние наших людей.
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Инспектор по Гомельской области: «Мы услышим от главы государства даже те вещи, которые никто и не ожидает услышать»
Новости Беларуси. О важном с Первым. Большая встреча Александра Лукашенко 30 июля пройдет с активом страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце...
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