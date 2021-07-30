ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси убрали уже 2 млн 610 тыс. тонн зерна. Гродненская область превосходит другие по урожайности

30.07.2021 11:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 миллиона 610 тысяч тонн. Таков итог работы на утро 30 июля белорусских аграриев. Убирая с каждого гектара по 32,5 центнера зерна, ими обмолочено почти 40 % засеянных площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси убрали уже 2 млн 610 тыс. тонн зерна. Гродненская область превосходит другие по урожайности

В последние дни темпы несколько снизила неустойчивая погода, однако дожди не сильно повлияли на расклад лидеров жатвы среди регионов. Ближе всего к финишу южные области – Брестская и Гомельская. К слову, брестские хлеборобы уже убрали чуть более половины площадей.

В Беларуси убрали уже 2 млн 610 тыс. тонн зерна. Гродненская область превосходит другие по урожайности

Гродненская область превосходит все остальные по урожайности. Там собирают на круг свыше 41 центнера.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 2 миллиона 610 тысяч тонн. Таков итог работы на утро 30 июля белорусских аграриев. Убирая с каждого гектара по 32,5 центнера зерна, ими обмолочено почти...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Обсудим вопросы, которые касаются каждого белоруса». Большая встреча Александра Лукашенко пройдёт с активом страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by