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«Обсудим вопросы, которые касаются каждого белоруса». Большая встреча Александра Лукашенко пройдёт с активом страны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О важном с Первым. Большая встреча Александра Лукашенко 30 июля пройдет с активом страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Независимости уже собрался большой состав участников – помощники Президента, местная вертикаль власти – председатели райисполкомов, губернаторы, министры, руководители крупных компаний.
Очевидно, что обсуждать будут главные вопросы – развитие внутренней и внешней политики страны.
Валерий Климович, начальник главного управления организационно-кадровой работы Гродненского облисполкома:
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«Обсудим вопросы, которые касаются каждого белоруса». Большая встреча Александра Лукашенко пройдёт с активом страны
Новости Беларуси. О важном с Первым. Большая встреча Александра Лукашенко 30 июля пройдет с активом страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце...
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