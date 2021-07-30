ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гомельском районе уничтожили плантацию конопли

30.07.2021 11:37 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

30 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Недалеко от поселка Большевик Гомельского района уничтожена плантация конопли, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники наркоконтроля Железнодорожного РОВД недалеко от поселка Большевик обнаружили участок с дикорастущей коноплей. Наркосодержащее растение выкорчевали и уничтожили. Общий вес составил почти 50 кг.

Правоохранители области продолжат профилактические мероприятия в рамках специального комплекса мероприятий "Мак".-0-

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники наркоконтроля Железнодорожного РОВД недалеко от поселка Большевик обнаружили участок с дикорастущей коноплей. Наркосодержащее растение выкорчевали...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я цябе ведаю! Твой твар на ўсіх сайтах!» Што піша ў першых лістах з «Валадаркі» рэдактар «Нашай Нівы» Ягор Марціновіч
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by