СК проводит проверку по факту гибели 13-летней девочки на водоеме в Копыльском районе

Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 13-летней девочки на водоеме в Копыльском районе, сообщили БЕЛТА в СК.

"По данным следствия, вечером 28 июля 13-летняя девочка из деревни Трухановичи Копыльского района с 12-летней знакомой решили искупаться. Они направились к водоему вблизи соседней деревни, который не был оборудован для купания. Обе несовершеннолетние плавать не умели. В какой-то момент 13-летняя девочка оступилась и резко ушла под воду. Знакомая не смогла ей помочь. Спасти жизнь девочки не удалось. Ее тело из воды извлек местный житель", - рассказали в ведомстве.

Следователем проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, назначена судебно-медицинская экспертиза, проведение которой поручено управлению ГКСЭ по Минской области. "Следует отметить, что семья погибшей находилась в социально опасном положении", - добавили в СК.

По данному факту Копыльским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-