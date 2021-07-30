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В Гродно задержан мужчина за публичное оскорбление начальника ГАИ

30.07.2021 11:37 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно задержан мужчина за публичное оскорбление начальника ГАИ, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

"В прошлом году на просторах социальных сетей активно сыпались угрозы и оскорбления в адрес сотрудников милиции. Некоторые граждане думают, что такие их действия останутся анонимными, а за содеянное не придется нести ответственности. Но это мнение ошибочное. Сотрудники ГУСБ продолжают выявлять любителей кибербуллинга. Очередного такого гражданина установили сотрудники управления по Гродненской области ГУСБ МВД. В октябре 2020 года мужчина на странице социальной сети "Одноклассники" оставил оскорбительный комментарий в адрес начальника управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Действия мужчины квалифицированы по ст.369 УК "Оскорбление представителя власти". В ходе общения с правоохранителями мужчина принес извинения", - рассказали в ведомстве.

ГУСБ напоминает, что сотрудники при исполнении служебных обязанностей всегда находятся под особой защитой государства и будут приняты все возможные меры по восстановлению их нарушенных прав.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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ГУСБ напоминает, что сотрудники при исполнении служебных обязанностей всегда находятся под особой защитой государства и будут приняты все возможные меры по...
 
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