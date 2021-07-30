А много ли все-таки в Беларуси ИП? Разбираемся с цифрами

Источник материала: Myfin



фото: Myfin.by

Напомним, Александр Лукашенко потребовал навести порядок в этой сфере, чтобы было понятно, кто относится к категории индивидуальных предпринимателей, чем они будут заниматься, какие налоги будут платить. При этом он высказал обеспокоенность по поводу того, что в стране слишком много ИП: «У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов! У нас народа столько нет! Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели – от журналистов, примеров море, до чиновников».



Сколько ИП в Беларуси сейчас?



–По информации Министерства по налогам и сборам, на 1 января 2021 года в Беларуси было зарегистрировано 269 501 индивидуальный предприниматель. На 1 июня 2021 года их стало всего-то 272 968, – рост мизерный, и вряд ли в ближайшие годы можно будет говорить о том, что их будет даже 300 тысяч.

Доля ИП в ВВП Беларуси – мизерные 3%. Почти половина всех ИП – в Минске и области (30% и 17% соответственно), в остальных областях примерно одинаково: меньше всего в Витебском регионе (8,7%), больше – в Брестском (13,3%). Это соотношение практически неизменно в последнее десятилетие.

Количественно – 20 тыс предпринимателей на область – разве это цифра в масштабе «12 миллионов»?! Это грустный итог подавления экономической инициативы и создания сложной системы существования предпринимателей, особенно на периферии.

Фото: Myfin.by



Но у нас есть еще и ремесленники. Может, их тоже сюда приписали?



– Статистика самозанятых могла бы чуть улучшить общую статистику численности ИП, конечно. Но, по официальным данным, в стране 40 тысяч ремесленников.

Не буду никак комментировать цифру про 12 млн ИП. Могу лишь заметить, что эта цифра перекликается с 12 млрд. руб выручки ИП за 2020 год (12 114,9 млн рублей).

Чуть больше, чем в России

Много ли у нас ИП по сравнению с другими странами?

– Нет. Не сравнивая с государствами Евросоюза, где к частной инициативе относятся иначе очень давно, можно привести в пример Россию – там каждый 44-й житель страны – ИП (хоть и называются они по-другому).

В РФ на самом высоком уровне признано, что столь низкая вовлеченность граждан в самостоятельную экономическую деятельность – проблема для государства, в этой связи там принята госпрограмма развития этого сектора. У нас в среднем каждый 34-й житель является индивидуальным предпринимателем – разница небольшая, и она, судя по всему будет сокращаться даже в сравнении с РФ, где ИП тоже далеко не 12 млн.