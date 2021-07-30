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Абоненты МТС и А1 жалуются на проблемы со связью: невозможно сделать исходящие звонки

30.07.2021 11:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Абоненты МТС и А1 жалуются на проблемы со связью: невозможно сделать исходящие звонки
Фото: pixabay.com
Читатели портала Zerkalo.io массово жалуются на то, что в сетях мобильных операторов МТС и А1 не работают исходящие звонки. Люди пишут, что после набора номера абонента идет резкий сброс. Получить официальный комментарий у мобильных операторов пока не удалось.

Читатели портала рассказывают, что примерно с 9 утра сегодня, 30 июля, начались проблемы с мобильной связью. Например, некоторые абоненты МТС говорят о том, что невозможно совершить исходящий звонок — идет резкий сброс. Мобильный интернет работает.

Также стали поступать сигналы и от абонентов А1. Читатели говорят, что здесь мобильный интернет работает только через VPN.


Получить официальный комментарий у операторов мобильной связи нам пока не удалось. Как только он появится — мы его сразу опубликуем.

Напомним, в августе прошлого года проблемы с интернетом наблюдались по всей стране. Как сообщал мобильный оператор, предоставление услуги передачи данных ограничивалось «по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности».
 
 
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Получить официальный комментарий у операторов мобильной связи нам пока не удалось.
 
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