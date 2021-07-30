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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: пресс-служба МАЗ

На какую технику будут регулировать цены

Про какие госпрограммы речь

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Совмин ввел регулирование цен на некоторую отечественную технику. Что попало в список На рентабельность продаж установили «потолок» в 15%.

В список отечественной техники, на которую установили «потолок» по рентабельности в 15%, попали в том числе легковые автомобили легковые, автобусы, электробусы, троллейбусы, автосамосвалы, некоторая сельхозтехника по посадке и уборке урожая, лесозаготовительная техника, разгрузчики силоса, некоторые экскаваторы, погрузчики.На нынешнюю пятилетку, которая началась в этом году, в планах у чиновников значится больше 35 государственных программ, большинство из них касаются социально-экономического развития страны, остальные — национальной безопасности.Речь в том числе про госпрограммы в сфере здравоохранения, образования, культуры, дорожного хозяйства, агропромышленного и транспортного комплексов, жилищного строительства, ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС, природоохранной деятельности, социальной защиты, содействия занятости, ведения лесного хозяйства.