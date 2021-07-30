ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Совмин ввел регулирование цен на некоторую отечественную технику. Что попало в список

30.07.2021 11:43 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Совмин ввел регулирование цен на некоторую отечественную технику. Что попало в список
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: пресс-служба МАЗ
Правительство ввело госрегулирование цен на некоторую технику, которую предприятия поставляют под государственные программы. На нее ввели потолок по рентабельности — не больше 15%. Ограничения касаются товаров, которые производят в Беларуси.

На какую технику будут регулировать цены


В список отечественной техники, на которую установили «потолок» по рентабельности в 15%, попали в том числе легковые автомобили легковые, автобусы, электробусы, троллейбусы, автосамосвалы, некоторая сельхозтехника по посадке и уборке урожая, лесозаготовительная техника, разгрузчики силоса, некоторые экскаваторы, погрузчики.

Про какие госпрограммы речь


На нынешнюю пятилетку, которая началась в этом году, в планах у чиновников значится больше 35 государственных программ, большинство из них касаются социально-экономического развития страны, остальные — национальной безопасности.

Речь в том числе про госпрограммы в сфере здравоохранения, образования, культуры, дорожного хозяйства, агропромышленного и транспортного комплексов, жилищного строительства, ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС, природоохранной деятельности, социальной защиты, содействия занятости, ведения лесного хозяйства.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти Литвы могут объявить режим ЧП из-за ситуации с мигрантами. На протесты вышли местные жители
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

31.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by