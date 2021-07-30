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Власти Литвы могут объявить режим ЧП из-за ситуации с мигрантами. На протесты вышли местные жители

30.07.2021 11:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Власти Литвы проигнорировали требования своих граждан о неразмещении возле границы с Беларусью лагеря для беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более того, на территории страны могут объявить режим ЧП из-за ситуации с мигрантами.

Власти Литвы могут объявить режим ЧП из-за ситуации с мигрантами. На протесты вышли местные жители

Напомним, новый лагерь на 1 500 мест продолжают строить рядом с деревней Руднинкай. Против этого решения протестуют не только местные жители. Люди блокируют проезд транспорта, полиция активно применяет силу. Некоторые протестующие уже обратились с соответствующими заявлениями. Они пострадали от действий силовиков.

Власти Литвы могут объявить режим ЧП из-за ситуации с мигрантами. На протесты вышли местные жители

Напомним, 29 июля глава МИД балтийской республики заявил, что «Вильнюс не будет настаивать на введении против Минска новых санкций, если наплыв нелегальных мигрантов остановится».

 
Теги: Минск
 
 
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Власти Литвы проигнорировали требования своих граждан о неразмещении возле границы с Беларусью лагеря для беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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